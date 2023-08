Stiri pe aceeasi tema

- Rusia "a pierdut deja razboiul" din Ucraina in ceea ce privește obiectivele pe care Moscova și președintele rus Vladimir Putin au urmarit sa le atinga in țara vecina, a declarat secretarul american de stat Antony Blinken, intr-un interviu acordat CNN."Obiectivul a fost de a șterge Ucraina de pe harta,…

- Un consilier guvernamental britanic de rang inalt recomanda in urma cu peste 20 de ani, intr-un memoriu confidential, ca Regatul Unit sa aiba ”o relatie mai apropiata” cu Ucraina, cu scopul de a impiedica ”o interventie rusa in Ucraina”, relateaza AFP. In memoriul respectiv – desecretizat odata ce arhivele…

- Elvetia si-a extins sanctiunile financiare si de calatorie impotriva unor entitati si persoane din Rusia, in pas cu cele mai recente sanctiuni impuse de Uniunea Europeana impotriva Moscovei dupa declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, informeaza marti Reuters.

- Rebeliunea esuata a grupului de mercenari Wagner in Rusia a scos in evidenta fisuri in puterea militara a Moscovei cauzate de razboiul din Ucraina, a declarat luni, 26 iunie, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, potrivit Reuters și…

- Banii vor fi oferiți sub forma de granturi și de imprumuturi condiționate de masurile de reforma, scrie Bloomberg, care subliniaza ca UE va solicita statelor membre fonduri pentru planul de reconstrucție.Uniunea Europeana este pregatita sa propuna un pachet de ajutor financiar in valoare de aproximativ…

- Regatul Unit a adoptat luni o noua legislatie pentru extinderea sanctiunilor impotriva Rusiei și vrea sa-i forțeze pe ruși sa participe la efortul de reconstrucție a Ucrainei, relateaza agentiile Reuters si EFE.

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in același timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Luni dimineața, rușii au lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…

- Ucraina a declarat marti ca luptele au scazut in intensitate in Bahmut, dar bombardamentele continua in zona din jur. Trupele ucrainene mentin un mic punct de sprijin la marginea orasului, in timp ce fortele rusesti curata zonele pe care le detin, relateaza Reuters. Fortele ruse au declarat sambata…