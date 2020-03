Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 martie, publicul și juriul au ales piesa pe care Roxen o va canta in luna mai la Rotterdam, Alcohol You. Pentru a reprezenta cat mai bine Romania la Eurovision 2020, nu doar Roxen se pregatește intens, ci și piesei Alcohol You i-au fost aduse imbunatațiri, care sunt deja apreciate pe canalul de…

- „Alcohol You“ este melodia care va reprezenta Romania la Eurovision 2020, iar Roxen artista care va canta in luna mai in Rotterdam, Olanda. Publicul și juriul au votat „Alcohol You“ ca fiind favorita lor, insa melodia are o poveste neștiuta, dar interesanta. Afla din randurile mai jos despre ce e vorba.…

- Juriul Selecției Naționale Eurovision și publicul au decis duminica seara, la Buzau: Roxen va reprezenta Romania la concursul internațional Eurovision, care se va desfașura anul acesta la Rotterdam, cu piesa "Alcohol You"!

- S-a ales piesa cu care Roxen va urca, in luna mai, pe scena de la Rotterdam si va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2020. Aceasta se numeste “Alcohol You” si decizia a fost luata in proportie egala de public si de juriul de specialitate, in cadrul spectacolului Finalei Nationale organizata…

- Alcohol You este piesa cu care Roxen va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2020, de la Rotterdam, melodia obtinand punctaj maxim atat la votul juriului, cat si la cel al publicului, duminica seara, in Finala Nationala Eurovision desfasurata la Buzau.Am dat tot ce am putut pentru fiecare piesa…

- "Alcohol You" este piesa cu care Roxen va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2020, de la Rotterdam, melodia obtinand punctaj maxim atat la votul juriului, cat si la cel al publicului, duminica seara, la Finala Nationala Eurovision desfasurata la Buzau.

- „Alcohol You” este piesa cu care Roxen va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2020, de la Rotterdam, melodia obtinand punctaj maxim atat la votul juriului, cat si la cel al publicului, duminica seara, la Finala Nationala Eurovision desfasurata la Buzau, informeaza...

- Selecția Naționala Eurovision 2020 s-a incheiat. Dupa cum bine știm, Roxen este reprezentata Romaniei din acest an la Eurovision 2020. Piesa pe care jurații au votat-o a fost „Alcohol You„, clasamentul, fiind completat de „Storm” și „Colors„. ROXEN – „Alcohol You” De muzica și producție s-a ocupat Viky…