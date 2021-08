Roxen, DMNDS si Strange Fruits, colaborare fresh pentru single-ul „Money Money”

Roxen revine cu un nou single, in colaborare cu DMNDS si Strange Fruits. „Money Money” este o piesa vesela, despre iubire, distracție si, in special, despre cum, chiar daca banii nu aduc fericirea, poti sa ii folosesti sa cumperi lucruri care te fac fericit. „Imi doresc ca oamenii sa se simta bine ascultandu-mi muzica, si poate sa atraga in viata lor ceea ce isi doresc. In ultima perioada am ajuns intr-o stare de fericire imensa pe care vreau sa o impart cu toata lumea. Pentru mine asta reprezinta Money Money: good vibes, happiness and the law of attraction” a spus Roxen. Compusa de catre Gustav…