Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și nu le scapa de nimic. Le surprind in cele mai inedite momente, iar imaginile sunt savuroase. De data aceasta, Diana Munteanu a fost luata „in vizor”, fix cand se afla la cumparaturi. Imaginile…

- Andreea Antonescu a vorbit despre relația pe care o are cu cei doi tați ai fetițelor sale. Cum se ințelege artista cu aceștia, dar și ce spune despre o posibila impacare cu unul dintre ei. Cantareața a facut declarații exlcusive pentru Spynews.ro.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in ipostaze neașteptate. De data aceasta, in vizorul lor a nimeni nimeni altcineva decat Roxana Nemeș. Cantareața și-a facut mai multe cumparaturi, iar cand a ajuns in parcarea unde…

- Diana Munteanu este o femeie care știe intotdeauna ce vrea! Nu doar noi spunem acest lucru, ci și imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara noastra, Spynews.ro, care vorbesc de la sine. Iata cum a fost surprinsa vedeta, dar mai ales in ce loc din București s-a dus…

- Alina Sorescu nu se uita la bani cand vine vorba de aspectul ei! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe artista intr-un mall din Capitala, cand se indrepta spre un salon de infrumusețare. Cantareața are mare grija de felul in care arata și pe mainile…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in cele mai neașteptate ipostaze. De data aceasta, in vizorul lor a fost nimeni alta decat Andreea Marin. Prezentatoarea TV a incercat sa fie de nerecunoscut, adoptand o ținuta diferita,…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. Geanina Varga a intrat in atenția lor, iar prezentatoarea a fost vazuta cum a incalcat regulile de circulația și a parcat pe trecerea de pietoni.