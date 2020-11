Roxana Nemeș a dat „testul sinceritații” in cadrul emisiunii Star Matinal, pe care l-a și trecut cu brio. Cantareața a vorbit, fara perdea, despre lucruri foarte personale din viața sa. Ceruta in casatorie chiar la inceputul acestui an, ea a dezvaluit și care ar putea fi trei motive, pentru care o casnicie sa nu funcționeze.