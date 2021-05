Stiri pe aceeasi tema

- S-au incins, din nou, spiritele, in alianța PNL – USR PLUS. Un proiect de hotarare ce parea banal, și anume cel privind inlocuirea lui Coraș Daniel Mariu cu consilierul local Aida-Sorina Szilagyi ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș a fost intens…

- S-au incins, din nou, spiritele, in alianța PNL – USR PLUS. Un proiect de hotarare ce parea banal, și anume cel privind inlocuirea lui Coraș Daniel Mariu cu consilierul local Aida-Sorina Szilagyi ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș a fost intens…

- S-au incins, din nou, spiritele, in alianța PNL – USR PLUS. Un proiect de hotarare ce parea banal, și anume cel privind inlocuirea lui Coraș Daniel Mariu cu consilierul local Aida-Sorina Szilagyi ca reprezentant in Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș a fost intens…

- USR PLUS a anuntat ca o va sustine pe Nicoleta Predescu pentru functia de presedinte al Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati si a facut apel la partenerii din coalitia de guvernamant sa fie de acord cu aceasta candidatura. Comisia…

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania este de parere ca deși sunt colegi de alianța, cei de la USR și liberalii nu impartașesc aceleași interese. „Am spus inca de la bun inceput ca ceea ce majoritatea considera a fi o majoritate politica naturala nu va funcționa. Ceea ce ați vazut ca s-a…

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania a comentat in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, pe marginea mitingurilor care au loc in Timișoara și alte orașe din țara, ca din capul locului nu este de acord cu protestele neautorizate. „Majoritatea timișorenilor sunt total frustrați și…

- Lovitura de teatru la Colterm, societate din subordinea Consiliului Local Timisoara, cu mari probleme de natura financiara. Toti membrii Consiliului de Administratie, indiferent de culoare politica, si-au inaintat demisiile din functii. In aceasta dupa-amioaza a avut loc sedinta AGA (Adunarea Generala…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca joi preia presedintia Asociatiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), in cadrul reuniunii online a Comitetului Executiv al Asociatiei. Conducerea ACEEEO este preluata de presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, pentru un mandat de un an,…