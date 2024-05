Stiri pe aceeasi tema

- Avionul Boeing 737-300 care a depașit violent pista la decolarea de pe Aeroportul International Blaise Diagne din Dakar, Senegal, accident soldat cu 11 raniți, dintre... The post Avionul implicat in incidentul grav de la Dakar a zburat pentru Tarom appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Un avionul Boeing 737-300 a depașit violent pista la decolarea de pe Aeroportul International Blaise Diagne din Dakar, Senegal, in noaptea de miercuri spre joi, iar accidentul s-a soldat cu 11 raniți, dintre care 4 in stare grava.

- Un avion care a aparținut TAROM a fost implicat intr-un accident grav pe aeroportul din Dakar. Aparatul de zbor, un Boeing 737, la manșa caruia se afla un copilot roman, a ieșit de pe pista in timpul decolarii.

- Un pilot roman a fost ranit in urma unui accident grav pe aeroportul din Dakar. Aparatul de zbor a ratat decolarea si a luat foc, iar pasagerii au fost evacuati de urgenta. De altfel, aeronava a facut parte din flota TAROM pana la finalul lui 2022, iar imaginile dinaintea accidentului arata ca sigla…

- Aeronava TransAir Senegal 737 care a parasit pista., un Boeing fin seria 300, a zburat cu Tarom din Romania, primul sau operator din 1994 pana in 2023, potrivit unui jurnalist spaniol. Potrivit site-ului airfleets , aeronava a aparținut TAROM și a fost operata sub numele "Deva". Potrivit unui post…

- Aeronava TransAir Senegal 737 care a parasit pista., un Boeing fin seria 300, a zburat cu Tarom din Romania, primul sau operator din 1994 pana in 2023, potrivit unui jurnalist spaniol. Potrivit site-ului airfleets , aeronava a aparținut TAROM și a fost operata sub numele "Deva". Potrivit unui post TV…

- Seria incidentelor negre pare sa nu mai ia sfarsit pentru marca Boeing. Un avion al constructorului american a fost implicat in noaptea de miercuri spre joi intr-un accident pe aeroportul din Dakar, capitala Senegalului, 11 oameni fiind raniti, intre care 4 grav iar aeroportul fiind inchis, relateaza…

- Un consilier local din Brașov a uitat sa inchida camera in timpul unei ședințe pe Zoom și a fost vazut de colegi in timp ce statea…pe toaleta. Incidentul a putut fi observat și de catre cetațenii care erau prezenți online la ședința. Este vorba, mai exact, de Adrian Codreanu, consilier local al Primariei…