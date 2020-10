Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania a anuntat la PRESSALERT LIVE ca ieri Filiala Timis a partidului a depus candidaturile la alegerile parlamentare si ca Titu Bojin, in ciuda insistentelor acestuia dupa fuziunea cu ALDE, nu se regaseste pe lista. Roxana Iliescu a spus ca Adrian Pau e pe locul 1 pe lista formatiunii…

- PSD Timiș și-a definitivat listele pentru alegerile din 6 decembrie. Astfel, primul loc la Camera Deputaților va fi ocupat de Sorin... The post Lista PSD Timiș pentru parlament appeared first on Renasterea banateana .

- Biroul Permanent National al PNL a invalidat, in aceasta seara, candidatura lui Petru Roman pe lista liberalilor pentru Camera Deputatilor. Roman ocupa pozitia a patra, eligibila, fiind inlocuit cu Cladiu Chira, initial aflat pe pozitia a VI-a. Primarul orasului Deta, Petru Roman, a fost respins de…

- Prezentarea listelor cu numele celor care vor candida din partea PNL Timiș pentru un loc de parlamentar nu a reușit sa linișteasca lucrurile in partid. Un pic de suparare a aparut la Lugoj, unde reprezentanta propusa de organizația locala, Adriana Corbeanu, de acolo a anunțat ca se retrage de pe lista…

- PNL Lugoj nu va avea, nici in urmatorii patru ani, un reprezentant in Parlamentul Romaniei. Colegiul Director Județean al PNL Timiș (forul superior de conducere al organizației) a stabilit, miercuri, 14 octombrie, candidații pentru Camera Deputatilor si Senat la alegerile parlamentare din 6 decembrie…

- Liderii PNL Timiș au stabilit, miercuri, ordinea candidaturilor la alegerile parlamentare care ar trebui sa aiba loc anul acesta. Ovidiu Draganescu nu a mai ajuns pe lista, iar pe primul loc la Senat a ramas Alina Gorghiu, actual senator de Timiș, in timp ce la Camera Deputaților este Marilen Pirtea,…

- Catalin Drula vrea sa mai fie un mandat deputat de Timiș, iar Nicu Falcoi vrea sa treaca de la Senat la Camera Deputaților. USR și PLUS Timiș au anunțat cine sunt cei ce vor sa candideze la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

- Aflat in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE, președintele CJ Timiș, Calin Dobra, care candideaza din partea PSD pentru un nou mandat, a raspuns reproșurilor aduse de Titu Bojin, care candideaza pentru aceeași funcție din partea ALDE. „Am ramas acolo de unde am pornit acum 20 de ani cand…