- Deși s-a desparțit de Costinela in urma cu cateva zile, iar Romina a intrat recent in casa, cei doi formeaza deja un cuplu. Simona Gherghe i-a intrebat azi in emisia live despre relația lor, iar amandoi au confirmat ca se plac foarte mult.

- Ionuț și Romina s-au apropiat foarte mult și-au imparțit gesturi tandre imediat dupa ce Costiela a pus punct relației cu Ionuț. Romina s-a apropiat foarte mult de barbat și i-a facut o marturisire care l-a lasat cu gura cascata.

- Discuțiile aprinse dintre Costinela și Romina se pare ca nu au fost fara sens, astfel ca posibil Costinela chiar a simțit-o pe Romina ca fiind o amenințare pentru sentimentele dintre ea și Ionuț. Concurenta a adus jigniri la adresa tinerei de 22 de ani, spunandu-i ca este o ”puștoaica”.

- Se pare ca scandaluri nu se potolesc deloc in casa Mireasa. Romina și Costinela sunt protagonistele unui conflict de zile mari care o afecteaza foarte tare pe concurenta in varsta de 22 de ani, Romina. Mamele din casa nu au ramas indiferente la lacrimile Rominei și au ales cele mai bune cuvinte de incurajare…

- Ionuț sufera cumplit dupa ce Costinela a decis sa se desparta de el, iar mama lui nu suporta sa-l vada in aceasta stare. Doamna Victoria a cedat la randul ei, dupa ce și-a vazut fiul plangand, fiind cu ochii in lacrimi in emisiunea ”Mireasa, urzeala soacrelor”. Femeia susține ca nu și-a vazut baiatul…

- Ieri seara s-a aflat ca Maria a parasit casa Mireasa, lasand-l pe Liviu cu un gust amar. Odata cu plecarea acesteia, relația dintre ea și acesta este pusa la grea incercare. Astfel, nu au intarziat sa apara cei care cred ca motivul plecarii ar fi chiar partenerul tinerei. Roxana, o fosta concurenta,…

- Gabi Jugaru este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune. Dupa o perioada in care a stat departe de camerele de filmat, acesta a fost invitat in cadrul emisiunii „Showbiz Report”, unde a vorbit despre relația pe care o are cu cele doua fete ale sale, Roxana și Miruna. Gabi este și bunic,…

- Bucurie fara margini in viața Simonei, fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu. Tanara este insarcinata și urmeaza sa devina mamica pentru prima data. Acum le-a aratat fanilor de pe rețelele sociale și prima imagine cu burtica de gravida.