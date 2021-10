Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu trecerea anilor este firesc ca in mașina ta sa inceapa sa-și faca apariția mirosurile neplacute, iar odorizantele pe care le folosești nu mai au nici un efect. Fumatul in mașina, resturile de alimente ratacite pe sub scaune ori neingrijirea interiorului pot determina apariția acestor mirosuri…

- FOTO: Cireada de vaci fotografiata in centrul municipiului Alba Iulia, in zona Alba Mall. Animalele circulau pe mijlocul strazii O cireada de vaci a fost fotografiata duminica seara la Alba Iulia, in zona Alba Mall. Animalele, nesupravegheate, au dat o tura pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, apoi s-au…

- Razvan Fodor și Irina s-au casatorit in urma cu 11 ani și au impreuna o fetița. Prezentatorul de la Antena 1 iși divinizeaza soția și nu ezita sa scoata la iveala amanunte interesante despre inceputul relației lor.„Eram in cautarea unei iubite. Ieșeam pur și simplu pe strada. Am avut și blind date-uri,…

- Un tanar din Braila a ajuns la spital dupa ce a fost lovit intenționat cu mașina. Alți doi tineri au fost raniți și au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma incidentului, anunța Mediafax. Scandalul a izbucnit miercuri pe strada Ramnicu Sarat din orașul Braila. Polițiștii au stabilit ca…

- Totul s-a petrecut in zona Pieței Independenței din Iași, plutonier adjutant șef M.D., aflat in afara orelor de program, a sesizat ca in apropierea parcului un barbat agreseaza fizic o femeie. Jandarmul a intervenit prompt, si-a declinat identitatea și a luat masuri in consecința, solicitand totodata…

- Duminica dimineața in timp ce conducea autoturismul pe DN 29 A in localitatea Zvoriștea, un barbat a observat pe sensul sau de mers, aproape de axul drumului o persoana intinsa pe partea carosabila, pe care, desi a incercat sa o evite, a acrosat-o cu roata dreapta spate, in urma impactului aceasta suferind…

- Un barbat de 72 de ani din Campeni a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN74 Albac-Campeni, la Vadu Moților. Acesta mergea, pe jos, pe mijlocul drumului, cand a fost lovit de o mașina. Potrivit IPJ Alba, sambata, 14 august, in jurul orei 22.00, polițiștii din Campeni au intervenit pe raza…

- A fost scandal monstru in Roșiori de Vede. Mai mulți indivizi care dadeau o petrecere in mijlocul strazii s-au luat la bataie cu Poliția, dupa ce agenții au venit și le-au spus sa se opreasca, informeaza postul B1 TV. Tot scandalul a inceput dupa ce mai mulți membri ai unor familii de etnie…