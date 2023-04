Stiri pe aceeasi tema

- Remiza pentru Chindia Targoviște la final de sezon regular. Pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, dambovițenii au terminat 1-1 cu FC Voluntari, echipa pe care o va infrunta și in play-out. In disputa cu ilfovenii, elevii lui Toni Petrea și-au dorit foarte mult un succes, dar pana la urma s-au mulțumit…

- CS Mioveni joaca in deplasare cu FC Botoșani, in ultima etapa din sezonul regular, azi, de la ora 17:30. Echipa gazda este pe locul 12, cu 31 de puncte (golaveraj 28-43), iar oaspeții sunt pe ultimul loc in clasament, cu 21 de puncte (golaveraj 22-44). Citește și: Calugarul-amant Cristi Calin prins…

- 1. Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Primaria comunei Sfantu Gheorghe cu sediul in comuna Sfantu Gheorghe, str. Principala, nr. 36, județ Ialomița, cod poștal 927215,…

- CS Mioveni disputa duminica, de la ora 13:00, un nou meci in Superliga. CS Mioveni – Chindia Targoviște conteaza pentru etapa 29 și se disputa pe Stadionul Orașenesc. CS Mioveni este pe in continuare pe ultimul loc, 16, cu 18 puncte, iar dambovițenii pregatiți de Anton Petrea sunt pe 10, cu 31 de puncte.…

- Manchester United a caștigat la Leeds in etapa 23 din Premier League, 2-0, și a urcat pentru moment pe locul 2 in campionatul de elita din Anglia. In urma cu 4 zile, pe 8 februarie, Manchester United și Leeds s-au infruntat pe „Old Trafford”, intr-o restanța din etapa 8 de campionat. A fost 2-2, dupa…

- CS Mioveni joaca azi, de la ora 17, cu U Cluj, in etapa 25 a Superligii. Meciul se disputa la Mediaș, deoarece clujenii au terenul foarte prost pe Cluj Arena. In clasament, cele doua echipe sunt desparțite de doar 7 puncte. Gazdele sunt pe 14 cu 23 de puncte, in timp ce oaspeții sunt tot […]

- In urma centralizarii datelor, comparatorul salarial al unui popular site de recrutare a dat verdictul: Bucureștiul este orașul cu cele mai mari salarii din țara, avand o medie de 4.500 de lei. In schimb, orașul cu cele mai mici lefuri din țara este Costești, din județul Argeș, informeaza adevarul.ro…

- Etapa a XI-a a ultimului esalon intern de handbal feminin, Divizia A, a doua a returului sezonului regulat, programeaza si disputa dintre CSM Iasi 2020 si echipa secunda a CSM Galati. Partida va avea loc sambata, de la ora 13:00, in orasul de pe malurile Dunarii. Desi joaca in deplasare, Iasul porneste…