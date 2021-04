Rovere Mobili a vândut 3.200 de articole prin magazinul online în ultimele 12 luni Dupa ce a lansat magazinul online in urma cu un an, in timpul lockdown-ului, Rovere Mobili a vandut peste 3.200 de articole online in ultimele 12 luni.Valoarea medie a coșului de cumparaturi pe magazinul online al companiei a fost de peste 1.100 de euro. 2020 a fost de altfel un an cu creșteri semnificative inregistrate pe piața de cumparaturi online din Romania, care a atins o valoare de 5,6 miliarde de euro, in creștere cu 30% comparativ cu 2019, potrivit raportului de piața GPeC E-Commerce Romania 2020 . „Am lansat magazinul nostru online in plina perioda de lockdown și am reușit sa ne atingem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

