"Iohannis (presedintele Romaniei, Klaus Iohanis, n.r.) mimeaza ingrijorarea, pentru ca altfel s-ar fi sesizat si in 2016 in timpul guvernarii Iohannis-Ciolos, cand absorbtia fondurilor europene era 0%. De aici si numele Guvernului Ciolos de "Guvernul zero barat". Am reusit sa transformam acel zero barat al domnului Ciolos in 16%, fata de media europeana de 18%.(...) Pentru mine este chiar de neinteles modul in care domnul presedinte a vorbit despre evolutia fondurilor europene in acest an in primul trimestru, pentru ca in primul trimestru al acestui an, per total fonduri europene, avem o crestere…