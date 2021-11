Stiri pe aceeasi tema

- Pagina oficiala RO Vaccinare ofera, marți, raspunsuri la o serie de intrebari despre varianta Omicron, printre care „Cum a aparut Omicron?”, „Este mai agresiva, mai transmisibila?” și „Vaccinurile funcționeaza?”. Redam postarea de pe pagina Ro-Vaccinare: De ce a fost clasificata Omicron ca varianta…

- Fara doar și poate, este dificil de spus cum a aparut Omicron și de ce a "luat naștere" tocmai in acest moment sau daca noua varianta produce forme mai ușoare sau mai severe de COVID-19, comparativ cu variantele precedente. O alta intrebare care sta zilele acestea pe buzele tuturor este legata de protecția…

- Varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a acumulat un numar mare de mutatii comparativ cu tulpina parentala. Pe pagina de Facebook RoVaccinare, specialistii au raspuns la intrebarile momentului. Cum a aparut Omicron, daca este mai agresiva si mai transmisibila aceasta tulpina si daca vaccinurile functioneaza.…

- Fara doar și poate, este dificil de spus cum a aparut Omicron și de ce a "luat naștere" tocmai in acest moment sau daca noua varianta produce forme mai ușoare sau mai severe de COVID-19, comparativ cu variantele precedente. O alta intrebare care sta zilele acestea pe buzele tuturor este legata de protecția…

- Oamenii continua sa se vaccineze in numar cat mai mare. Astazi, la centrul de vaccinare deschis in Obor, aproximativ 100 de persoane așteptau la coada pentru a se imuniza. Peste 400 de persoane s-au vaccinat aici zilnic, in aceasta saptamana, potrivit Digi24. Majoritatea oamenilor au ales serul Johnson&Johnson,…

- Laura Cosoi se arata din ce in ce mai trista și anxioasa din cauza vremurilor pandemice pa care le traim, mai ales cand iși amintește ca indragitul ei tata a murit din cauza acestui virus nemilos care face ravagii la nivel internațional. Vedeta nu a mai ezitat și și-a dat frau liber gandurilor și sentimentelor…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca specialistii trebuie sa se pronunte cu argumente despre vaccinarea anti-COVID si nu politicienii care lasa impresia ca “se pricep la toate”, campania de imunizare fiind, in opinia sa, “un subiect politizat”. El a precizat, duminica, la Prima TV, ca…

- Adoptarea criptomonedei bitcoin ce reperezinta o metoda legala de plata, produce o serie de tensiuni in El Salvador. Marți, la numai o zi dupa adoptarea criptomonedei, bitcoin-ul a scazut deja cu 10%. Oamenii au ieșit la protest in fața Curții Supreme a țarii pentru a-și manifesta nemulțumirile.…