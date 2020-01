Stiri pe aceeasi tema

- Președintele iranian Hassan Rouhani a avertizat miercuri ca militarii europeni din Orientul Mijlociu ar putea fi in pericol, dupa ce Marea Britanie, Franța și Germania au activat mecanismul privind posibila incalcare de catre Teheran a Acordului nuclear, relateaza site-ul The Associated Press.Este…

- Potrivit estimarilor autoritatilor israeliene, Iranul imbogateste cu o rata de 4% intre 100 si 180 de kilograme de uraniu pe luna. Daca va mentine acest ritm, Teheranul va putea sa aiba pana la sfarsitul anului aproape 25 de kilograme de uraniu inalt imbogatit, pragul necesar pentru fabricarea unei…

- Franta, Germania si Marea Britanie, cele trei state europene co-semnatare ale acordului nuclear din 2015 cu Iranul, au declansat mecanismul de reglementare a diferendelor, prevazut in text, pentru a constrange Teheranul sa revina la respectarea angajamentelor asumate, au anuntat sefii celor trei diplomatii,…

- Victoria lui Boris Johnson la alegerile legislative anticipate semnaleaza faptul ca plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana este inevitabila, a comentat vineri deputatul conservator german Norbert Roettgen, dupa ce Partidul Conservator al premierului britanic a obtinut o larga majoritate la scrutinul…

- Grossi a fost ales marti la conducerea AIEA, dupa decesul directorului general al acesteia, Yukiya Amano, in iunie. AIEA este insarcinata inclusiv cu supravegherea activitatilor nucleare ale Iranului, supus celui mai strict regim de inspectie supervizat vreodata de Agentie. Republica…