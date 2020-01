Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Afacerilor Externe a anunțat luni ca nu considera ca exista in acest moment vreun pericol de proliferare nucleara, in contextul deciziei autoritaților iraniene de renuntare la limitele privind productia de uraniu imbogațit, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.De…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri seara ca nu a cerut „nimic” din partea Ucrainei, astfel ca audierile din Camera Reprezentantilor trebuie sa fie oprite, informeaza Mediafax citând Associated Press.Donald Trump a declarat ca marturiile din Camera Reprezentantilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca exista riscuri ca tranzitul de gaz natural spre Europa prin Ucraina sa se intrerupa, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Prezentul acord privind tranzitul de gaz intre Rusia si Ucraina expira la finalul acestui an si Moscova a anuntat ca ia in considerare…

- Politicienii republicani din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa argumenteze, în ancheta care ar putea conduce la procedura de demitere a lui Donald Trump, ca „starea mentala” a presedintelui SUA nu pare a indica vinovatie în privinta presupuselor presiunilor asupra Ucrainei,…

- Cea de-a doua zi a votului in strainatate pentru alegerea Președintelui Romaniei continua in 816 secții de votare din Asia, Europa, Africa, America de Nord și America de Sud, transmite Ministerul de Externe, potrivit Mediafax.ro.Cea de-a doua zi a votului in strainatate pentru alegerea Președintelui…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat joi decizia Danemarcei de a autoriza finalizarea controversatului gazoduct Nord Stream 2, destinat sa livreze gaze naturale rusesti Europei ocolind Ucraina, informeaza France Presse. "Aceasta intareste Rusia si slabeste Europa", a declarat Zelenski…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca are obiectii in legatura cu unii ministri propusi in cabinetul Orban, facand referire la Bogdan Aurescu, nominalizat la Ministerul de Externe, si la...