- Chiar daca nu traverseaza o forma sportiva extraordinara, Universitatea Craiova a invins-o pe UTA Arad, la Oradea, dominand jocul. Invitat la flash-interviu, marcatorul unicului gol, Alex Mateiu, a ținut sa-l „urecheze“ pe antrenorul aradenilor, Mircea Rednic, pentru o declarație deranjanta de dinaintea…

- Oltenii și-au dorit mai mult victoria in partida din Cupa Romaniei de la Oradea dintre UTA și Universitatea Craiova. A fost un meci care te... The post Oltenii și-au dorit mai mult victoria… E clișeu, dar dupa un astfel de meci, alt titlu nu gaseam appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- UTA - Universitatea Craiova, meci contand pentru etapa a 3-a a Grupei D din Cupa Romaniei, este programat, miercuri, 1 noiembrie, de la ora 18:00, pe Stadionul Iuliu Bodola din Oradea, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Ivaylo Petev, 48 de ani, fostul selecționer al Bulgariei și al Bosniei, e favoritul lui Mihai Rotaru pentru inlocuirea lui Papura, numai ca și proprietarul clubului, și antrenorul se tem sa opereze mutarea acum, cand urmeaza doua partide in patru zile, in Cupa la Arad și in campionat impotriva rivalei…

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a intrat in vestiarul echipei inainte de meciul cu Rapid, din Giulești. Oltenii trec prin momente dificile in campionat, vin dupa infrangerea de etapa atrecuta cu Petrolul, 1-3 acasa. Inainte de derby-ul cu Rapid, Rotaru a decis sa se duca la vestiar,…

- Mircea Rednic, antrenorul de la UTA, a vorbit despre condamnarea cu executare primita de Danuț Lupu, pentru conducere fara carnet. Lupu a fost condamnat inițial pe 16 februarie la 7 luni și 10 zile de inchisoare, cu executare, pentru ca a condus fara permis valabil. Lupu a facut apel, iar luni a venit…

- FC Voluntari primește vizita Universitații Craiova sambata, pe stadionul „Anghel Iordanescu”, de la ora 18:45, in etapa cu numarul 12 din Superliga Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Oltenii pornesc cu prima șansa, insa au avut…

- Potrivit unor surse ale Gazetei, patronul Universitații Craiova, Mihai Rotaru, a mers in vestiar la finalul meciului cu U Cluj (1-1) și i-a certat pe jucatori pentru caderea din repriza secunda. Oltenii au fost egalați in prelungiri, dupa ce Koljic irosise o mare ocazie, și au pierdut astfel doua puncte.…