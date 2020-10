Rosu in gat. 11 remedii naturiste pe care ar trebui sa le incerci Din fericire, insa, exista cateva remedii care trateaza rosu in gat. Sunt naturale si le poti prepara in propria casa ca sa scapi de durere si senzatia de iritare. 1. Miere 1. Miere Mierea amestecata intr-un ceai cald sau de sine statatoare calmeaza iritatia gatului si previne tusea care inrautateste problema. Mai mult, mierea este un bun cicatrizant si te va ajuta sa scapi de rosu in gat. 2. Apa sarata 2. Apa sarata Gargara cu solutie salina ajuta la ameliorarea senzatiei de iritare a gatului, dar contribuie si la inlaturarea secretiilor. Se mai spune ca apa sarata combate bacteriile din gat. Solutia… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

