CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Șeful Rossotrudnicestvo, Evghenii Primakov, a acordat agenției Sputnik un amplu interviu in care a vorbit despre noile oportunitați de educație gratuita in universitațile rusești, burse pentru studenți straini și deschiderea caselor rusești in țarile din vecinatatea apropiata.

: Facebook / Ирина Влах. Официальная страница Irina Vlah s-a intalnit lacu Evgheni PrimakovAcum este suficient sa deschideți browserul

Pandemia de coronavirus nu a devenit un obstacol pentru tinerii din țarile post-sovietice in momentul in care s-au inscris la universitațile…