Roșiile de import pe care le gasești pe rafturile din supermarketuri sunt vopsite cu o super tehnologie, potrivit lui Cosmin Popescu, rectorul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Regele Mihai I a Romaniei”. Profesorul Popescu a explicat ca roșiile care nu au niciun gust dar arata impecabil cresc in niște sere care arata ca in filmele science fiction. Citește și: Studiu: De ce bem intotdeauna suc de roșii in avion „Ceea ce vine la noi, in cea mai mare parte, sunt roșii fara gust deoarece modul in care sunt ele cultivate, cu tehnologia care e folosita intr-o forma super intensiva,…