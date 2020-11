„Ronaldo nu ar face așa ceva”: Reacția fanilor la VIDEO-ul șocant cu Messi CHIȘINAU, 5 nov - Sputnik. „Ronaldo nu ar face așa ceva” au scris fanii pe rețele de socializare. Messi s-a mulțumit doar cu un gol marcat din penalty in fața unei echipe care a avut numeroase absențe provocate de coronavirus. Cu doar 13 jucatori disponibili de la prima echipa, Dinamo a avut o prestatie remarcabila și putea pleca neinvinsa de pe Camp Nou. pic.twitter.com/aJv1vIPRWY — Out Of Context Football (@nocontextfooty) November 5, 2020 — Out Of Context Football (@nocontextfooty)5, 2020 ​Chiar și așa, antrenorul lui Dinamo, Mircea Lucescu l-a felicitat pe Messi pentru victoria obținuta și i-a cerut tricoul la finalul partidei.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

