- Campioana Spaniei, Real Madrid, a caștigat in deplasare, pe terenul celor de la Real Valladolid, scor 2-0, in etapa cu numarul 15 din La Liga. Brazilianul Vinicius Junior a fost titular, inlocuit in minutul 88 de Luka Modric. In drumul spre vestiare, el a fost abuzat verbal de fanii gazdelor și ținta…

- Campioana Spaniei, Real Madrid, a caștigat in deplasare, pe terenul celor de la Real Valladolid, scor 2-0, in etapa cu numarul 15 din La Liga. Elevii lui Carlo Ancelotti au avut prima ocazie a partidei in minutul 11. Marco Asensio a primit o pasa la marginea careului de la Karim Benzema și l-a pus…

- ​Valladolid - Real Madrid, meci contand pentru etapa a 15-a din campionatul Spaniei, este programat, vineri, 30 decembrie, de la ora 22:30, pe Estadio Jose Zorilla, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Cristiano Ronaldo se afla in Spania, acolo unde presedintele Realului, Florentino Perez, i-a deschis portile cantonamentului de la Valdebebas, pentru ca portughezul sa se poata pregati individual. Cristiano Ronaldo, ramas fara echipa de club dupa rezilierea contractului cu Manchester United, se antreneaza…

- Real Madrid a suferit prima infrangere in sezonul actual din La Liga. Clubul regal a cedat in deplasare in fata lui Rayo Vallecano. Gazdele au deschis scorul in minutul 5 prin Santi Comesana.Madrilenii au restabilit egalitatea de la punctul cu var in minutul 37 prin Luka Modric.

- Real Madrid a fost invinsa de Rayo Vallecano, 2-3, in ultimul meci al etapei 13 din La Liga. A fost prima infrangere „blanco” din acest sezon de campionat. Fara Benzema, Rudiger și Kroos, Real Madrid a fost surprinsa de presingul avansat și de agresivitatea gazdelor. Rayo a dat lovitura inca din minutul…

- Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, arunca Premier League in aer. Cu golurile sale, 19 in 12 meciuri (14/8 in campionat), dar și cu salariul sau monstruos. Pentru ca transferul sau de la Dortmund i-a costat pe șefii lui Manchester City doar 60 de milioane de euro, atacantul norvegian și-a…