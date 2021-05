Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, s-a aratat incantat, luni, de faptul ca rata de incidența in Capitala a scazut sub 3,5. El i-a indeamnat pe bucureșteni sa respecte in continuare masurile de prevenție, astfel incat restricțiile sa fie ridicate in totalitate. „O veste foarte buna! Astazi rata de infectare…

- Copresedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, vineri, ca AUR este "un partid extremist" si nu va negocia cu reprezentantii acestuia. "Cu cei de la AUR nu voi negocia pentru ca, din punctul meu de vedere, am spus-o si la tribuna Parlamentului, AUR s-a dus intr-o zona de partid…

- Astazi are loc un eveniment important in viața Adelei Popescu. Frumoasa actrița și-a luat admiratorii prin surprindere inca de la primele ore ale dimineții, dezvaluindu-le pentru ce s-a pregatit. Iata așadar ce anunț uimitor a facut partenera de viața a lui Radu Valcan pe rețelele de socializare!

- Chitaristul si compozitorul Adi Barar, fondator al trupei rock Cargo, s-a stins din viața, luni, la varsta de 61 de ani, in urma infecției cu virusul SARS-CoV-2. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a grupului timisorean. „Asa intens cum a trait toata viata pe scena, alaturi de public, inconjurat…

- "Avand in vedere pandemia globala COVID-19, 35% dintre angajati se gandesc sa treaca la un nou loc de munca in urmatoarele 12 luni", arata raportul Kaspersky "Securing the Future of Work". Principalele doua motive pe care oamenii le-au invocat pentru aceasta schimbare legata de cariera sunt atat naturale,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat duminica seara la TVR ca Romania are șanse mari sa revina la o viața normala …dar nu prea curand. Previziunea șefului DSU este ca spre sfarșitul anului, romanii vor putea simți o viața cu mult mai buna decat in ultimul an. Exista,…

- Nicușor Dan a cedat, joi dimineața, in cadrul ședinței Comisiei de Urbanism a Primariei Capitalei, in privința dorinței sale de a impune suspendarea pe o perioada de doi ani a PUZ-urilor din sectoarele 2,3,4,5 și 6. Asta, la numai 24 de ore dupa anunțul pe care l-a facut intr-o conferința de presa,…

- Viața de vedeta nu e deloc ușoara, mai ales ca criticile niciodata nu inceteaza sa apara. Gabriela Cristea s-a infuriat la culme, dupa ce in mediul online unii dintre fani i-au reproșat cuvinte dure. Vedeta a dezvaluit la Xtra Night Show ce comentarii a primit din partea utilizatorilor.