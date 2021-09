Ron May lansează o nouă piesă – „Hello” Dupa lansarea de succes „Desire”, artistul rus, Ron May este pregatit sa aduca publicului o noua piesa cu un mesaj sensibil despre iubire și regret – „Hello”. “Cand am auzit pentru prima data refrenul piesei , mi-am dat seama ca are potențial! Totul a inceput de la o chitara inregistrata in 2017, care și-a așteptat momentul. Este destul de dificil sa vorbesc despre procesul de creație al unui cantec, pur și simplu la un moment dat ai parte de inspirație și totul vine de la sine. Toate piesele mele sunt ascultate prima data de catre soția mea, fratele meu și prietenul meu, Vlad”, a declarat artistul.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

