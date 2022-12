Directorul general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Daniel Nicolaescu, a declarat, miercuri ca institutia nu sustine anumite prevederi din initiativa Guvernului de a reorganiza majoritatea regiilor autonome existente, in special a celor care prevad ca activitatile economice ale regiilor sa fie realizate prin societati comerciale, potrivit Agerpres."Ceea ce va putem spune este ca am luat cunostinta de prevederile acelei ordonante de urgenta in data de 15 decembrie cand ni s-a solicitat un punct de vedere. Am formulat un punct de vedere motivat si l-am trimis catre Ministerul Mediului,…