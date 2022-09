Romsilva are un nou director general

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Regiei Nationale a Padurilor ndash; Romsilva, intrunit miercuri, 31 august, l a numit pe Daniel Nicolaescu in functia de director general, pentru un mandat provizoriu de patru luni, incepand cu data de 1 septembrie 2022.Potrivit unui comunicat al Romsilva, numirea are loc…

- Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, intrunit miercuri, 31 august, l-a numit pe Daniel Nicolaescu in funcția de director general, pentru un mandat provizoriu de patru luni, incepand cu data de 1 septembrie 2022. Numirea are loc in condițiile in care mandatul de director…

- Drumul ”problema” de la Oașa la Poarta Raiului trece la Primaria Șugag. Romsilva și-a dat avizul. Ce spune primarul comunei Veste buna pentru turismul din Alba. Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor a dat aviz favorabil pentru trecerea drumului forestier din domeniu public al statului…

- Consiliul de Administratie a al Companiei Nationale Posta Romana a decis numirea pentru o perioada de patru luni ca director general a lui Andrei Ionut Valeriu, care il va inlocui pe Bogdan Laurentiu Doru Patru.Andrei Ionut Valeriu a fost secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale,…

- Consiliul de Administrație a al Companiei Naționale Poșta Romana a decis ieri numirea pentru o perioada de patru luni ca director general a lui Andrei Ionuț Valeriu. El il va inlocui pe Bogdan Laurențiu Doru Patru. Andrei Ionuț Valeriu a fost secretar de stat in Ministerul Comunicațiilor și Societații…

- Fostul director al Romsilva, Ion Dumitru, a caștigat procesul intentat Regiei Naționale a Padurilor dupa ce instituția a refuzat sa ii recunoasca calitatea de angajat. Conducerea instituției a transmis informații Post-ul Fostul director Romsilva, Ion Dumitru, a caștigat procesul cu instituția, care…

- ”Pentru a preveni taierile ilegale in fondul forestier de stat si transporturile ilegale de masa lemnoasa, directiile silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva au instalat, pana in prezent, 177 de camere video de monitorizare, pe drumurile forestiere administrate”, a transmis, joi,…

- Consiliul de Administratie al SN "Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constantaldquo; a decis desemnarea lui Bogdan Ionut Artagea in functia de director general provizoriu incepand cu data de 14.05.2022 Durata mandatului este de 4 luni, incepand cu data de 14.05.2022, cu posibilitatea prelungirii…