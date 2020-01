Rompetrol: Vremea frumoasa a crescut consumul de carburanti in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 12 decembrie. Vremea ramane capricioasa in Romania! Joi, 12 decembrie, se inregistreaza temperaturi normale pentru aceasta perioada, dar si averse de ploaie, de care nu scapa nicio regiune.

- Romania se afla pe locul 7 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste consumul de bere, dar si din punctul de vedere al locurilor de munca create in industria berii, arata statisticile publicate de Asociatia Berarii Romaniei.

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca PSD este un partid lipsit de lideri și de viziune. In opinia lui, vremea PSD a trecut și in urmatorii ani partidul va deveni unul mediu, fara șansa de a mai obține majoritați zdrobitoare in Romania.Citește și: Și daca am avut cel mai mare blat din…

- Vremea va continua sa fie deosebit de calda in Romania, chiar daca duminica, in ziua alegerilor prezidențiale, si luni se va inregistra o usoara scadere a temperaturilor. De marti, temperaturile vor creste din nou peste normalul perioadei. In unele zone sunt anunțate ploi.

- CE revizuiește in urcare creșterea economica a Romaniei pentru 2019, dar avertizeaza asupra deficitului care ar putea ajunge la 6,1%, in 2021 Ritmul de crestere al economiei romanesti va accelera usor anul acesta, pana la 4,1%, de la un avans de 4% in 2018, pentru a incetini ulterior la 3,6% in 2020…

- Vremea incepe sa se incalzeasca ușor in acest week-end, dupa valul de aer polar care a traversat Romania zilele trecute. Maximele vor fi cuprinse intre 8 si 16 grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteotologie (ANM). Vremea in weekend, in țara Cerul va fi variabil si mai sunt prognozate…

- Vremea rece din ultima perioada a crescut brusc consumul de energie electrica, in mare parte si din cauza faptului ca in majoritatea localitatilor nu a fost pornita incalzirea centralizata.

- Frigul incepe sa puna stapanire pe Romania, prima data in vestul, nord-vestul si nordul tarii, dupa care va cuprinde, de marti, toate regiunile. Valorile termice vor marca o scadere la nivelul intregii tari, ajungand in unele regiuni sa se situeze sub valorile datei din calendar. La munte sunt asteptate…