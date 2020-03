Rompetrol-KMG International donates fuel for medical transport, sponsors purchase of 2,500 kits for COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Rompetrol KMG International continua sa sprijine sistemul de sanatate romanescin contextul pandemiei de COVID 19, prin donarea de carburant pentru transportul medical de urgenta, finantarea cercetarii si achizitionarea de echipament,kituri de testare si materiale necesare pentru unitatile medicale din…

- The death of three inmates at the Satu Mare Penitentiary was recorded following a fire in one of the cells, the National Administration of Prisons (ANP) informed on Wednesday evening."In order to extinguish the fire, resulting from a spontaneous protest of ten inmates staying in the same cell,…

- Realitatea este ca numarul de infectari COVID-19 va crește iar sistemul medical va asaltat de cazuri care vor necesita ingrijire medical de specialitate. Niciun sistem nu poate fi pregatit pentru un flux atat de mare de pacienți. Acum este momentul ca reprezentantii Guvernului sa ia cele mai…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, la o intrevedere ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene la Bucuresti, necesitatea ca actiunile imediate sa fie concentrate pe asigurarea unui raspuns medical adecvat la raspandirea COVID-19 in intreaga UE. "In cadrul discutiilor…

- Head of the Emergency Situations Department Raed Arafat stated on Friday that the Inspectorate for Emergency Situation (ISU) and Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) vehicles will ensure the high-risk missions. The statement has been made in the context in which the…

- In order to meet Romania's need for pilots, beside the option of retired pilots returning to service, there is also the alternative of co-opting young people into joining such a rewarding profession, Interior Minister Marcel Vela declared, on Friday, in western Timisoara.The minister stressed…

- Four new Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) helicopters will be operated by experienced pilots, called in from reserve, Interior Minister Marcel Vela has announced on Monday, in a press statement held in the presence of chief of Emergency Situation Department Raed…