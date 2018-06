Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Interpol din Costa Rica a retinut joi un cetatean roman cautat in Romania in vederea executarii unei sentinte pentru infractiunea de omor, informeaza EFE, citat de Agerpres.ro. Romanul, Pilut Doru Cristian, in varsta de 51 de ani, a fost retinut in localitatea La Fortuna de San Carlos din provincia…

- Fostul deputat UDMR Marko Attila a fost surprins la Budapesta alaturi de politicieni maghiari si romani, desi este dat prin urmarire de Interpol din 2015, potrivit unor imagini publicate de ziarul „Libertatea“. Marko Attila a fugit in Ungaria cu putin timp inainte de a fi condamnat la cinci ani de inchisoare…

- Adrian Alexandrov a declarat ca spera ca fetita lor sa se nasca in Romania, dar dupa ce Elena Udrea a fost condamnata la inchisoare cu executare a decis sa plece in Costa Rica pentru a fi aproape de viitoarea mama a copilului sau. Ce suma va plati Elena Udrea pentru A NASTE in Costa Rica.…

- Cotidianul La Nacion a dedicat un amplu articol Elenei Udrea. „Ex-ministrul roman, Elena Udrea, care a cautat refugiu in Costa Rica, a fost condamnata marți la șase ani de inchisoare pentru corupție. Udrea a fost acuzat ca a primit mita de la mulți oameni de afaceri, ca parte a finanțarii unei gale…

- Poti sa stai linistit si fara simtire patriotica atunci cand vezi cum refugiata in Costa Rica freamata de grija Romaniei? Cum se zbate ea sa fie bine ca sa nu fie rau? Poti sa o lasi in nebagare de seama cand ea e cu sufletul aici si cu trupul la plaja, acolo? Vrea sa conduca […] Elena Udrea: „Destinul…

- Tari ca Botswana, Costa Rica sau Georgia reprezinta un model de anticoruptie din care Romania s-ar putea inspira, considera Alina Mungiu-Pippidi, care a publicat recent o carte intitulata ''In cautarea bunei guvernari'', in care a analizat doua sute de tari contemporane, un mare numar…

- Avocatul Alinei Bica a declarat, luni, la instanta suprema, in cadrul procesului in care Alina Bica este judecata alaturi de Serban Pop si de Horia Simu, ca fosta sefa a DIICOT nu poate parasi Costa Rica pentru ca este expusa represaliilor in Romania.