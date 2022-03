Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de gaze Romgaz a semnat miercuri un contract de imprumut bancar in valoare de 325 milioane euro cu Raiffeisen Bank, in vederea acoperirii unei parti din pretul de achizitie al actiunilor Exxon Mobil Exploration and Production Romania Limited.

- Dupa ce Romgaz a anunțat ca va cumpara acțiunile emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited in Marea Neagra, de unde urmeaza sa fie extrase aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, compania face demersuri similare și pentru zacamantul de la Caragele. Concret, Romgaz,…

- Consiliul de Administrație al Romgaz a avizat marți contractul de vanzare - cumparare a tuturor actiunilor emise ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deține 50% din drepturile de exploatare a perimetrului offshore Neptun Deep din Marea Neagra, de unde se estimeaza ca pot fi extrase…

- Consiliul de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., la data de 22 martie 2022, a avizat inchierea contractului de vanzare – cumparare a tuturor actiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobandite…

- In cadrul sedintei Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 22 martie 2022 s a analizat achizitia a 100 din actiunile ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited. Potrivit unui comunicat al Bursei de Valori Bucuresti, avand in vedere faptul ca intre data Adunarii Generale…

- Romania va avea gaze naturale si din alte surse iarna viitoare, inclusiv din Marea Neagra, iar incepand de anul acesta vom avea un miliard de metri cubi de gaze in plus, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . „Romania va avea gaze si din alte surse iarna viitoare, inclusiv…

- Executivul discuta trei variante pentru reducerea dependenței de gazul rusesc, in contextul in care toate statele UE cauta soluții pentru a obține independența energetica, susțin surse politice pentru ziare.com.Prima varianta pentru Guvernul Romaniei este inlocuirea gazului rusesc cu gazul…

- Virgil Popescu, ministrul energiei, a afirmat, joi, ca Romania va deveni independenta in ceea ce privește importul de gaze naturale incepand cu anul 2026. In puls, potrivit ministrului energiei, peste patru ani țara noastra va deveni exportatoare de gaze naturale, informeaza Antena 3. „Imi doresc ca…