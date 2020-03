Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri timișorean Romeo Dunca a fost desemnat candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, la alegerile locale programate in aceasta vara, a transmis resita.ro. Anunțul a fost facut intr-o conferința de presa susținuta astazi, la Reșița, de președintele…

- Presedintele PNL Caras-Severin, Ion Marcel Vela, ministru al Afacerilor Interne, a declarat ca, in cazul in care guvernul premierului desemnat nu va fi votat si va fi boicotat de catre PSD, romanii isi vor dori alegeri anticipate. "Exista doua variante, ambele posibile: Guvernul premierului desemnat,…

- ORAVITA – Un tanar de 18 ani din Oravita a vrut sa termine cu viata duminica, 16 februarie 2020. Numai ca n-a fost sa fie, pentru ca a fost salvat de doua ori de un echipaj SMURD! Potrivit ISU Caras-Severin, totul s-a intamplat in jurul orelor 16.00, cand pompierii din cadrul Sectiei de Pompieri Oravita,…

- Guvernul Romaniei a adoptat o hotarare privind exercitarea, cu caracter temporar, in condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bistrița-Nasaud de catre Eugen Curteanu. In aceste condiții, oficial, liberalul devine subprefect. Saptamana trecuta, Eugen Curteanu a demisionat din funcția…

- Liberalul bistrițean Eugen Curteanu a demisionat din functia de consilier judetean. Acesta va fi numit curand in funcția de subprefect al județului Bistrița-Nasaud. Consilierii județeni vor lua act de demisia lui Eugen Curteanu in ședința ordinara care va avea loc pe data de 29 ianuarie. In locul sau…

- Mașina unui polițist din Reșița a fost incendiata in miezul nopții de catre un piroman. Individul a impraștiat combustibil pe autoturism, dupa care i-a dat foc. Motivele gestului sunt necunoscute. Incidentul a fost surprins pe camerele de supraveghere din zona. „In 23.01.2020, in jurul orei 2 dimineața,…

- REȘIȚA – Ne-o spune, in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate, senatorul Ioan Narcis Chisalita, care a mai adaugat ca guvernarea PSD a fost foarte buna pentru Romania, doar ca PSD nu a stiut cum sa le comunice corect oamenilor toate masurile luate! Jurnal CS: Domnule senator, va rog sa imi spuneti…