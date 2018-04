Stația electrica de transformare Bacau Sud 400/110 kV a companiei Transelectrica va intra in proces de modernizare asigurat de Romelectro, contractor de proiecte complexe de energie din Romania, in calitate de antreprenor general. Romelectro a castigat licitatiile organizate de transportatorul national de energie Transelectrica pentru modernizarea a trei statii electrice de transformare: Focsani Vest, Roman […] Articolul Romelectro preia modernizarea Stației electrice Bacau Sud apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .