Pan Am International Flight Academy a castigat un contract in valoare de 13,944 de milioane de lei (3,012 milioane de euro), fara TVA, prin care angajati ai Regiei Autonome "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA vor beneficia de servicii de pregatire (cursuri externe), potrivit unui anunt de atribuire postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).