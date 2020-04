Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a cerut vineri guvernului sa vina cat mai repede cu un plan de relansare economica si sa declare stare de calamitate in agricultura, in conditiile in care „exista o seceta cum nu a mai fost de ani de zile”, informeaza Agerpres.

- Deputatul PSD Lucian Romascanu spune ca cel mai rau lucru pe care l-a facut ministrul Finantelor, Florin Citu, a fost sa promita un plan de relansare economica abia dupa terminarea starii de urgenta, precizand ca firmele trebuie sa stie de pe acum planurile Guvernului.

- Intreprindere mici și mijlocii afectate de epidemia de coronavirus vor putea primi credite garantate de stat, cu dobanda subvenționata, scrie Economica.net. Sumele se ridica la 10 milioane de lei daca utilizeaza banii pentru investiții sau 5 milioane de lei daca folosesc banii drept capital de lucru.…

- Deputatul PSD, Ioana Bran, a precizat, pe Facebook, ca la audierea din Comisiile reunite de buget, finanțe, banci, ministrului de Finanțe, Florin Cițu, i s-a șoptit de catre Ionel Danca, purtatorul de cuvant al Guvernului, raspunsurile la intrebarile adresate de parlamentari. Social-democrata a adaugat…

- Deputatul PNL Bogdan Gheorghiu a declarat, marti, la audierea sa pentru functia de ministru al Culturii, ca va vota pentru investirea Guvernul Orban II in Parlament. La inceputul audierii, Gheorghiu a fost intrebat de presedintele Comisiei de cultura din Senat, Lucian Romascanu: "Dumneavoastra,…

- Ministrul propus al Finantelor, Florin Citu, afirma ca ar sustine varianta inlocuirii alocatiilor pentru copii cu vouchere, acest sistem fiind folosit si in Statele Unite ale Americii pentru a se asigura ca banii nu vor fi folositi de parinti in alte scopuri, potrivit Agerpres.Citu a fost…

- ”Am venit cu masti de protectie si halate si eu si consilierii generali. Ne protejam de virusii guvernamentali. Avem peste 1.905 de cazuri de gripa raportate doar la scolile de stat, dar in continuare pe site-ul institutiei Guvernului, numarul cazurilor trecute in dreptul Capitalei ramane 92”, a…

- Presedintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir, a declarat ca ministrul Finantelor, Florin Citu, refuza sa se prezinte pe 28 ianuarie la audiere in comisie pentru ca "nu stie sa dea explicatii...