Voucherele sociale au fost destinate, de catre stat, populatiei vulnerabile, cu venituri mici. Acest ajutor vine sub forma unui card, iar fiecare voucher valoreaza 250 lei. Pot fi achizitionate produse alimentare, nu insa si bauturi alcoolice. Asta i-a enervat, de exemplu, pe vasluieni. Si-au vandut voucherele cu 100 lei/bucata Dupa ce au aflat ca banii […]