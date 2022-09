Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de concurenți de top din lume concureaza, la Cluj, pentru un loc in marea finala World Rookie Tour. Prima etapa din Campionatul Mondial de Skateboarding (World Rookie Tour) organizata vreodata in Cluj-Napoca și a doua din Romania are loc in weekend, in Skatepark Rozelor.

- Aur pentru Romania! Sportivul clujean Alexandru Bologa a castigat medalia de aur la Campionatele Europene pentru judoka nevazatori, la Cagliari, noteaza FR Judo.Aflat pe locul 1 in clasamentul mondial la categoria -73 kg, judoka pregatit la Cluj-Napoca de Tamas Gergely si Andreica Gianina a reusit sa…

- STUDIUM GREEN S.R.L., inființata și funcționand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social pe str. Theodor Mihali, nr. 39-43, spațiul comercial 1, parter, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, inregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J12/1547/2003, Identificator Unic la Nivel European…

- Romania a ocupat locul doi in clasamentul pe medalii la Openul European de judo de la Cluj-Napoca, obținand nu mai puțin de 11 medalii. Romania a ocupat locul secund in clasamentul pe medalii la Openul European de judo de la Cluj-Napoca, avand un bilanț de 11 medalii: doua de aur, patru de argint și…

- David Popovici 17 ani va concura azi, in finala probei de 100 metri liber, de la Campionatul Mondial de Natatie. A castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natatie, competitie care se desfasoara la Budapesta. Popovici a obtinut la CM si aurul…

- Robert Glința (stanga) și David Popovici (dreapta) s-au calificat in finalele campionatului mondial de natație de la Budapesta. Robert Glința s-a calificat in finala probei de 100 m spate la Campionatul Mondial de la Budapesta și va lupta, luni seara, de la ora 20:00 (ora Romaniei), pentru o medalie.…