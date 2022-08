Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Untold de la Cluj-Napoca a inregistrat anul acesta peste 360.000 de festivalieri. De altfel, foarte mulți au ramas in orașul cu pricina și dupa festival, iar astfel, economia Clujului a avut foarte mult de caștigat. „Cea de-a saptea editie UNTOLD a fost una cu adevarat memorabila, atat pentru…

- Echipe de pompieri din Romania, Germania, Polonia, Austria sunt pe drum pentru a sprijini personalul francez din prima linie de intervenție, in urma unei cereri de asistența din partea Franței prin intermediul mecanismului de protecție civila al UE. Citește și: Fenomenul Pitești! „Un an si sapte luni,…

- CFR Calatori are in vedere finalizarea procedurilor pentru reincadrarea tarii noastre in zona climatica I, ceea ce presupune circulatia trenurilor in conditii meteorologice de vara extrema, urmare evolutiei climatice din ultimii doi ani, a anuntat compania, potrivit Agerpres. „Reincadrarea in zona climatica…

- Cantitatea de ingrasaminte minerale (azot si fosfor) folosita in productia agricola din Uniunea Europeana a ajuns la 11,2 milioane de tone in 2020, o crestere de 2,9% fata de 2019 si un avans de 8,1% comparativ cu 2010, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2020,…

- Liderii NATO vor decide miercuri, in cadrul summitului de la Madrid, sa transforme Forta de Raspuns si sa ridice la peste 300.000 de militari efectivul trupelor cu nivel ridicat de reactie pentru a face fata amenintarii reprezentate de Rusia, a anuntat luni secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice,…

- Mezzosoprana Iulia Buciuceanu, prim solista a Operei Romane din Bucuresti in perioada 1952 – 1983, a murit sambata, anunta Ministerul Culturii, citand un comunicat al Operei Romane din Bucuresti. „O zi neagra pentru cultura romaneasca… Odihna vesnica, Iulia Buciuceanu!”, transmite Ministerul Culturii,…

- Nr. 167 din 15 Iunie 2022 ZIUA EUROPEANA DE PREVENIRE A FURTURILOR DIN LOCUINTA Pentru al patrulea an consecutiv, Politia Romana, in parteneriat cu EUCPN Reteaua Europeana de Prevenire a Criminalitatii , EUROPOL si alte 24 de state din Europa, lanseaza Ziua europeana de prevenire a furturilor din locuinta.…