- Romanul a fost condamnat la 22 de ani de inchisoare pentru o crima comisa in Spania. El a fost adus in Romania, unde iși va executa restul de pedeapsa. Poliția Romana a remis un comunicat cu privire la acest transfer: ”La data de 26 aprilie a.c., un barbat, de 34 de ani, cetațean roman, a […] The post…

- Un roman condamnat pentru omor in Spania, extradat in Romania! Barbatul, Ion Munteanu zis „Berbec”, a ucis un afacerist din Huelva, din casa caruia, a furat, ajutat de mai multi complici, un seif. Romanul a fost condamnat la 22 de ani de puscarie de instanțele spaniole pentru comiterea pe teritoriul…

- Sorin Ovdiu Vintu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare cu executare, in dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA. De asemenea, judecatorii Curții de Apel București au decis condamnarea lui Liviu Luca, fostul lider de sindicat, la 10 ani și 2 luni de inchisoare.…

- Inspectia Judiciara a actionat in instanta CSM, in cazul raportului de control de la DNA, dupa ce Sectia de procurori ar fi eliminat din raport anumite constatari faptice, ceea ce releva un precedent periculos, a declarat inspectorul sef adjunct al Inspectiei, Gheorghe Stan, scrie Romania TV.Dosarul…

- Alexander Adamescu a fost arestat preventiv in Marea Britanie, dupa ce o instanța londoneza a constatat ca acesta a folosit acte false in instanța in timpul judecarii procesului de extradare, informeaza evz.ro. Adamescu jr. ar fi folosit documente pretins emise de o autoritate publica din Romania, iar…

- Inaintea pedofilului de la rutiera, Eugen Stan, un alt personaj de aceeași factura a semanat panica in București. Vorbim despre Ninel Șerbanescu, spionul pedofil, care a fost condamnat la ani grei de pușcarie. Șerbanescu se crede nedreptațit și a incercat sa scape de inchisoare. CANCAN.ro, site-ul numarul…

- Sigmar Gabriel a promis kosovarilor ca ii va ajuta pentru a obtine recunoasterea independentei si din partea statelor UE care inca nu au recunoscut-o. Romania a refuzat sa recunoasca independeța fostei regiuni srarbești. Considerat leaganul statului sarb, Kosovo a suferit intr-un interval istoric…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) anunta, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington. „La…