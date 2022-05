Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, iși exprima nemulțumirea fața de modul in care statele membre NATO au acționat inainte de razboiul izbucnit in Ucraina, dar și in timpul desfașurarii acestuia, de 65 de zile incoace. Oficialul ucrainean a transmis prin intermediul unui mesaj pe Twitter…

- Bianca Dragușanu are planuri serioase pentru viitor. Vedeta știe cum sa faca bani, iar acum ea vrea sa-și deschida o noua afacere, un business profitabil din care ar putea caștiga sume uriașe.

- Denisa Tanase și partenerul ei de viața, Mircea Branzei, s-au mutat de curand in Dubai, unde au vrut sa testeze luxul și opulența intr-o țara cu un conducator cu viziune pentru localnici dar și pentru cei vor sa inceapa o viața acolo.

- Ciprian Loghin are planuri foarte mari de viitor. Fiul Irinei Loghin a fost surprins langa un restaurant de succes din Capitala alaturi de tatal lui, Ion Cernea, și pare ca și-ar dori sa iși deschida o afacere chiar langa localul lui Dani Oțil. Iata cum a fost surprins de catre paparazzii SpyNews!

- In fața Consiliului de Securitate al ONU, Rusia a fost acuzata marți ca a provocat o „criza alimentara mondiala” și ca a pus oamenii in pericol de „foamete” prin declanșarea unui razboi impotriva Ucrainei, „granarul Europei”. Președintele rus „Vladimir Putin a inceput acest razboi. El a creat aceasta…

- La inceputul lui 2000, Alina Sorescu este una din cele mai cunoscute și copiate puștoaice din showbiz-ul vremii. O perioada a refacut celebrul duet Andre cu Andreea Balan, apoi ani buni a fost vedeta TVR 2 (”Intalnirile DP2”). O regasim pe vedeta model pentru adolescentele vremii ingrijindu-se de educația…

- Daca ești la inceput de drum in lumea afacerilor sau te gandești la modul cel mai serios sa intri in antreprenoriat, afla ca nu este neaparat necesar sa dispui de un capital consistent sau de investiții inițiale majore pentru a avea succes. De-a lungul ti

- Facebook a anunțat ca va interzice mass-media de stat rusa sa faca publicitate sau sa-și monetizeze conținutul pe rețeaua de socializare, ca raspuns la conflictul pe care l-a declanșat in Ucraina. Dupa ce a fost ea insași sancționata de autoritațile ruse, compania lui Mark Zuckerberg raspunde limitand…