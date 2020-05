Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Galati a fost arestat preventiv dupa ce a dat spargeri la sapte farmacii din oras in zece zile, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 1 Politie Galati au surprins, in flagrant, un barbat…

- De miercuri, Jurnalul iți ofera volumul Desculț, de Zaharia Stancu, o poveste impresionanta despre momentele Rascoalei din 1907 vazuta prin ochii unui copil, o cutremuratoare fresca a universului taranesc di...

- Gigi Becali a decis sa mearga la Slujba de Inviere. Latifundiarul din Pipera a afirmat ca nu poate sa lipseasca, pentru ca face parte din corul bisericii. El a mai precizat ca este de acord cu protocolul pe care Marcel Vela l-a incehiat cu BOR. „Il felicit pe Marcel Vela pentru faptul ca s-a gandit…

- Un roman in varsta de 43 de ani a șocat Italia. Barbatul s-a urcat beat la volan, cu permisul expirat și fara sa aiba asigurare auto și declarație pe propria raspundere, scrie Il Giornale. Ba mai mult, romanul a facut și scandal. Beat crița, acesta s-a aruncat asupra agenților de la poliția locala din…

- cgtn.com, scrie ca: Un roman a calatorit 40 de kilometri calare pentru a participa la nașterea fiului sau dupa ce transportul public in orașul Iași s-a oprit din cauza pandemiei COVID-19. Sergiu Ion Ciobotariu a atras atenția poliției in timp ce acesta circula prin oraș. Pentru a scapa de o posibila…

- Dr. Catalin Apostolescu, seful compartimentului Boli emergente de la Institutul Matei Bals, a declarat la Antena 3, luni seara, ca nu de cantatul din balcoane, practicat in Italia, au nevoie romanii, ci sa fie pregatiți psihologic pentru ca „va veni acel moment in care vor fi puși in corturi militare,…

- Cosmin Garleanu (31 de ani) a vrut sa se lase de box dupa ce a devenit campion mondial la juniori. Acum e student in primul an la Universitatea de Vest din Timișoara. In septembrie 2015, Cosmin Garleanu uimea lumea boxului din Romania. Intr-o federație inexistenta, care nu primea finanțare de la MTS,…

- Marius Copil (183 ATP) a parasit inca din primul tur turneul challenger de la Indian Wells. Romanul a fost invins de americanul Raymond Sarmiento (392 ATP), scor 6-3, 6-3, dupa o ora și un minut de joc.