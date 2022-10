Românii vor trebui să anunțe în 15 zile la Evidența Populației dacă părăsesc adresa de reședință Persoanele fizice care nu mai locuiesc la adresa de resedinta stabilita vor fi obligate ca, in termen de 15 zile de la plecare, sa notifice acest lucru la oricare serviciu public comunitar de evidenta a persoanelor, in caz contrar vor fi sanctionate cu amenda de la 75 lei la 150 lei, prevede o propunere legislativa depusa la Parlament. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul nu mai este o boala a batranilor, avertizeaza experții. Aceștia spun ca tot mai mulți copii și adulți pana in 50 de ani sunt diagnosticați cu boala, iar factorii care determina apariția sunt inca necunoscuți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Vești extrem de IMPORTANTE pentru milioane de romani! Persoanele care și-au propus ieșirea mai devreme la pensie trebuie sa aiba in vedere și aceste cerințe. ATENȚIE! Vechimea acumulata in campul muncii va conta enorm de mult. Citește mai multe AICI și vezi cine poate beneficia de ieșirea la pensie...…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi seara, un mesaj de condoleante, dupa decesul Reginei Elisabeta. ”Domnia Majestatii Sale a modelat istoria moderna si reprezinta un simbol exceptional al loialitatii si al angajamentului fata de serviciul public”, a transmis presedintele. Fii la curent…

- O prima cursa TAROM va pleca catre Tel Aviv, miercuri seara, pentru a repatria 150 de calatori afecati de suspendarea zborurilor Blue Air, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Procurorul-sef adjunct al DIICOT, Oana Daniela Patu, a apreciat ca drogurile consumate in tara noastra provin preponderent din strainatate si mai putin din culturi interne. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Medicul Monica Pop avertizeaza ca mulți romani și-au administrat deja pastile de iodura de potasiu fara sa fi fost expuși pericolului generat de un accident nuclear. Pop spune ca cei care nu respecta indicațiile medicilor risca boli grave. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Nasui: Diferența dintre salariile de la stat și cele din privat a crescut in ultimii 10 ani cu 464%, afirma fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Nasui. El spune ca salariile din privat au crescut au crescut in ritm normal, in ton cu productivitatea muncii, scrie Mediafax. Fii…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus, marți seara, ca romanii nu trebuie sa plateasca facturi duble la intreținere, energie pentru ca prețurile au fost deja stabilite. In plus, primul-ministru da asigurari ca Romania are resursele de gaz pentru a face fața provocarilor de la iarna. Fii la curent…