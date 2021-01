Stiri pe aceeasi tema

- In București au fost programate 62.182 locuri la vaccinare, iar gradul de ocupare a atins procentul de 100%, a anunțat, sambata, Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Valeriu Gheorghița a anunțat de vineri ca in București nu mai sunt locuri la programarea…

- Bilanțul campaniei de imunizare in masa a populației din Romania arata ca un procent de 67,5 dintre persoanele incadrate in prima etapa (persoane care lucreaza in sistemul medical) s-au vaccinat impotriva coronavirusului. In continuare sunt 42.765 de persoane care lucreaza in sistemul medical care așteapta…

- Un numar de 168.705 de cadre medicale și personal din centrele medico-sociale s-a vaccinat impotriva coronavirusului pana joi, 14 ianuarie, se arata intr-un comunicat remis vineri de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Asta inseamna, potrivit autoritaților,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a transmis, vineri, ca 67,5% dintre persoanele din etapa 1 au fost vaccinate, alte 42.765 fiind programate pana la finalul lunii, procentul ajungand, astfel, la 84,6%. Pentru etapa a doua care a inceput vineri…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a facut luni precizari in ceea ce privește populația care va fi imunizata anti-Covid in a doua etapa a campaniei de vaccinare. Potrivit CNCAV, in etapa a II-a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in…

- Precizari privind populatia la risc, cuprinsa in etapa a II a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID 19Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 informeaza asupra faptului ca in etapa a II a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID 19 in Romania este…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) anunța, vineri, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 1.367 de persoane, nefiind inregistrate reacții adverse. Potrivit CNCAV, numarul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore a fost de 1.367, astfel…

- Romania incepe vaccinarea anti COVID-19. Prima transa de 10.000 de vaccinuri anti-COVID-19 ajunge in Romania pe 26 decembrie, potrivit Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Marti a avut loc o intalnire a Comitetul National de coordonare a activitatilor…