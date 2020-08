Românii vor putea să-și cumpere, din nou, vechime pentru pensie Reluarea procedurii prin care persoanele care nu indeplinesc conditia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public, iși pot cumpara pana la 6 ani de vechime, s-a luat ca urmare a solicitarii unor romani din tara si strainatate care nu au fost asigurati la sistemul public din Romania. […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor avea din nou posibilitatea de a-si cumpara vechime la pensie, in limita a sase ani, in cazul in care nu au contribuit suficient la sistemul public, arata un proiect de ordonanta de urgenta pregatit de Ministerul Muncii. Cumpararea vechimii a fost sistata de la 1 ianuarie 2019, fiind reintrodusa…

- Romanii vor avea din nou posibilitatea de a-si cumpara vechime la pensie, in limita a sase ani, in cazul in care nu au contribuit suficient la sistemul public, arata un proiect de ordonanta de urgenta pregatit de Ministerul Muncii, scrie adevarul.ro. Cumpararea vechimii a fost sistata de la 1 ianuarie…

- Romanii vor avea din nou posibilitatea de a-si cumpara vechime la pensie, in limita a sase ani, in cazul in care nu au contribuit suficient la sistemul public, arata un proiect de ordonanta de urgenta pregatit de Ministerul Muncii.

- Romanii care lucreaza sau au muncit cu acte legale in strainatate, intr-un stat membru al Uniunii Europene, pot beneficia de pensie comunitara. Pentru aceasta, ei trebui sa-si depuna dosarul cu actele necesare in localitatea de domiciliu sau de resedinta, fie ca este in Romania sau intr-un stat al UE,…

- Alexandru Rafila a subliniat insa ca oamenii ar trebui sa poarte masca din reflex, nu din obligație. "Daca putem ține distanța de un metru jumatate nu trebuie sa folosim masca in exterior. Cand mergi la piața, de exemplu, intervalul orar cand este aglomerat poate fi evitat, așa ca poți merge…

- Achizitiile de carduri si tichete cadou se dubleaza in luna iunie, iar angajatii reincep sa cumpere in forta vacante in Romania direct din cea mai mare platforma de rezervari din lume – Booking.com, a anuntat BenefitOnline.ro.

- Lucrurile incep sa se miște. Daca de la nivel guvernamental soluțiile sunt puține spre deloc, de la nivel local vine speranța. Este cazul primariilor care incearca sa mențina in localitațile lor o viața economica și sociala buna și de aceea au trecut la masuri concrete prin care este scazuta povara…

- Romanii duceau lupte corp la corp pentru a-si gasi loc in tramvaiele cu care se deplasau la munca, iar serviciile oferite de taximetristi erau deplorabile, arata mai multe marturii despre transportul in comun din Romania primelor decenii de comunism.