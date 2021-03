Stiri pe aceeasi tema

- Dobanzile anuale pentru titlurile in lei sunt de 2,85% pentru scadența de 1 an, 3,10% pentru scadența de 3 ani și de 1,55% pentru titlurile de stat in euro cu o scadența de 5 ani. TEZAUR In perioada 01-29 martie 2021, persoanele fizice rezidente pot subscrie pentru titluri de stat TEZAUR prin intermediul…

- Ministerul Finanțelor lanseaza incepand cu 1 martie noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației prin intermediul celor doua programe, TEZAUR și FIDELIS. Programul TEZAUR In perioada 01-29 martie 2021, persoanele fizice rezidente pot subscrie pentru titluri de stat TEZAUR prin intermediul…

