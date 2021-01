Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de autoturisme au scazut cu peste 21% in 2020, in Romania, inregistrand 125.000 de unitați. De asemenea, toți producatorii din topul celor mai vandute mașini noi au inregistrat scaderi. Dacia și modelul ei Logan raman și in 2020 pe primele locuri. Citește și: FOTO-VIDEO: Cum arata prima Dacia…

- Citroen va aduce anul acesta in showroom-urile din Romania cinci modele noi, printre care și modele electrice: e-Spacetourer, e-Jumper și e-Berlingo, au declarat, pentru wall-street.ro, reprezentanții Trust Motors.

- Dorești o Ie cusuta manual?, din panza de bumbac natural?, poate doresti o Ie cu cusatura manuala cu ața din bumbac. Prezentam cele mai bogate ii romanesti brodate și de vanzare online cu transportul gratuit, oferte unice in premiera la costume naționale romanești. Materiale: bumbac natural 100%. Modele…

- Simona Halep s-a alaturat campaniei „Cumpara de langa tine”, initiata sponsorul ei, Banca Transilvania. Astfel, sportiva de pe locul 2 mondial ii indeamna pe toti romanii sa faca achizitii de la micile afaceri din cartier. Pentru a sprijini firmele de cartier din Romania in aceasta perioada foarte dificila.…

- Inca doua modele de masti de protectie neconforme au fost semnalate pe piata europeana, respectiv un model care promite protectie ridicata fara dovezi si unul care nu se adapteaza corespunzator la conturul fetei. Alertele au fost emise de Belgia si de Luxemburg, la scurt timp dupa ce in Romania 31 de…

- Anul trecut, in aceeași perioada, valoarea pieței farmaceutice din Romania, a crescut anul trecut la 3,8 miliarde euro. Daca ținem cont de situația actuala, concluzia ar fi ca anul asta aceasta piața s-a dublat. Și este plauzibil scenariu ținand cont de fluxul mare de clienți pe care farmaciile le…

- Tot mai multe cazuri de oameni reinfectați cu COVID-19 ingrijoreaza experții in sanatate de pretutindeni, mai ales pentru ca simptomele par sa fie mai severe. Profesorul doctor Cristian Oancea de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumofiziologie „Victor Babeș” din Timișoara atrage atenția ca recidiva…

- Medicii din Romania trag un puternic semnal de alarma si vorbesc despre fructele toxice care se gasesc in magazine. Toti romanii cumpara aceste alimente fara sa aiba habar cat sunt de nocive. Alimentul nociv de care romanii trebuie sa se fereasca Un studiu realizat de Enviromental Working Group (EWG)…