Stiri pe aceeasi tema

- MIPE va vira Companiei Naționale Poșta Romana aproximativ 1,44 miliarde lei in data de 15 septembrie a.c, pentru ca a doua tranșa in valoare de 700 lei sa ajunga pe cardurile beneficiarilor.

- Romanii cu venituri mici așteapta cu sufletul la gura incarcarea cardurilor de energie, pentru a-și putea achita facturile. Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat cand intra banii. Adrian Caciu, Ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat, marți dimineața,…

- Peste 52.000 de carduri de energie nu au fost distribuite inca beneficiarilor și mai bine de 75.000 au fost anulate, arata datele Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), la solicitarea Libertatea. Instituția arata cu degetul catre Poșta Romana și Ministerul Muncii, care se ocupa de…

- Mii de romani așteapta sa primeasca banii pe cardul de energie, pentru a-și putea achita facturile. Cardurile de energie au fost introduse anul trecut, dar inițiativa a continuat și in 2023. Prin intermediul acestora, romanii vulnerabili beneficiaza de 1400 de lei in doua rate. Banii pot fi folosiți…

- Pentru ca au deja o mulțime de facturi restante, mulți dintre romani așteapta cu nerabdare sa primeasca banii pe cardul de energie. Peste patru milioane de persoane beneficiaza de carduri de energie, bugetul total al programului fiind de 2,8 miliarde de lei. Ajutorul se acorda in doua tranșe, a cate…

- Avand in vedere ca tranșa trei a avut loc in luna iunie, romanii vor primi in luna august bani pe voucherele de alimente.Urmeaza tranșa a patra in aceasta luna, cand pe cardurile de alimente ale romanilor din categoriile vulnerabile vor intra urmatorii 250 de lei. Banii pot fi folosiți pentru a cumpara…

- Cardurile de energie platite din bani europeni dispar de anul viitor. Ministrul Investitiilor si proiectelor europene, Marcel Bolos, a anuntat data la care va intra urmatoarea transa de bani pe cardul de energie, pentru ca romanii vulnerabili sa poata sa-si achite facturile.In plus, aceasta este…

- Marcel Boloș, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, a anunțat cand intra noua transa de 250 de lei pe cardurile pentru alimente si mese calde. Peste doar cateva zile, 2,4 milionae de romani vor primi banii pe cardurile sociale.