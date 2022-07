Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se pot bucura in acest an de cea mai exotica plaja din țara. Nu va mai fi nevoie sa cheltuie bani in locații exclusiviste, daca iși doresc sa bucure de un concediu liniștit in țara.Deoarece a venit momentul in care majoritatea oamenilor cauta cele mai frumoase locuri in care iși pot petrece…

- In plin sezon estival, hotelierii vin cu vești neașteptat de proaste! Din nefericire pentru zeci de turiști, aceștia au marit prețurile peste noapte pentru cei care vor cazare doar doua nopți pe litoralul romanesc. Bineințeles, turiștii s-au aratat extrem de revoltați și furioși de ultimele decizii…

- Vara este sezonul preferat al fiecaruia dintre noi, mai ales atunci cand vine vorba de concediul din timpul verii. O vacanța la mare este tot ce ai nevoie pentru a te relaxa și pentru a uita griji și probleme. Este bine sa luam o pauza de la tot din cand in cand și sa petrecem tipul in liniște pentru…

- Romanii se pregatesc de o noua minivacanta prilejuita de sarbatoarea Rusaliilor, dat fiind ca luni, 13 iunie, este zi nationala libera. Hotelierii de pe litoral au lansat pachete speciale pentru perioada 10-13 iunie, o perioada care se anunta destul de aglomerata la malul marii.

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a afirmat ca pentru minivacanta de Rusalii rezervarile pe litoral au crescut cu 20 la suta fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar unele hoteluri vor avea grad de ocupare de 100 la suta. Presedintele Organizatiei Patronale…

- De-a lungul timpului, Gigi Hagi a reușit sa stranga o avere din fotbal, el fiind considerat unul dintre cei mai buni jucatori pe care Romania i-a avut. Aceasta a reușit sa-și investeasca banii caștigați astfel incat sa-i aduca profit, iar una dintre afacerile lui reprezinta un hotel de lux de la malul…

- Ministrul Turismului ar prefera alte destinații in locul celor romanești, foarte scumpe și nu iși explica cum o parte dintre cetațeni dau atația bani ca sa iși petreaca vacanțele aici. Ministrul Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat, in cadrul unei emisiuni de la Prima Tv, nu ințelege cum…

- Ministrul Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a declarat ca i se pare scump pe litoralul Marii Negre si nu isi explica cum o parte dintre romani prefera aceste locuri scumpe. Despre logo-ul de tara, Cadariu se intreaba de ce timp de 10-12 ani nu a fost folosit.