Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anunțat astazi ca studenții din Uniunea Europeana care invața la universitați din UK vor beneficia in continuare de același tratament ca și studenții englezi și dupa BREXIT, cel puțin un an.

- Guvernul britanic a anunțat astazi ca studenții din Uniunea Europeana care invața la universitați din UK vor beneficia in continuare de același tratament ca și studenții englezi și dupa BREXIT, cel puțin un an.

- Ce se va intampla cu migranții romanii dupa Brexit și ce cred romanii din Marea Britanie despre Brexit. O ruptura fara precedent in istoria UE, cu efecte asupra tuturor imigranților. Am vorbit cu romanii care sunt de ani buni in Londra și ne-au explicat ca nu e raul atat de rau și ca Marea Britanie…

- Liderii europeni i-au transmis joi prim-ministrului britanic Theresa May sa reduca ”liniile roșii” in ceea ce privește Brexit, avertizand asupra faptului ca timpul trece și nu va mai putea sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana, informeaza Reuters.Reuniunea de saptamana trecuta s-a axat…

- Cei care se afla la munca in Anglia vor putea depune cereri cu titlu de sejur, care vor putea fi reinnoite. Ele vor putea fi depuse online sau de pe telefonul mobil. Printre condițiile pe care Marea Britanie le va impune celor care vor dori sa munceasca in continuare in țara se numara prezentarea…

- Grupul aeronautic multinational Airbus a avertizat, vineri, ca se va retrage din Marea Britanie in cazul in care Guvernul de la Londra paraseste piata unica europeana si uniunea vamala fara un acord de tranzitie dupa iesirea din Uniunea Europeana.

- Londra incearca sa inlature blocajul in negocierile pe tema Brexit-ului prin formularea unei propuneri care ar oferi Irlandei de Nord un statut de zona-tampon intre Marea Britanie si Uniunea Europeana astfel incat sa poata face comert cu ambele, a anuntat vineri un oficial guvernamental, citat de…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…