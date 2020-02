Românii vând la negru voucherele de vacanţă. Cât costă şi care sunt riscurile Peste un milion de romani primesc vouchere de vacanța, insa nu toți vor sa mearga la mare sau la munte așa ca incearca sa le vanda pe internet. De exemplu, un barbat din Targu Jiu vrea 1000 de lei pe tichetul mamei sale, in loc de 1450 cat valoreaza. Cei care sunt tentati sa cumpere sau sa vanda aceste vouchere pot primi o amenda de pana la 27.000 de lei, iar hotelul sau pensiunea care accepta turiști chiar și daca titularul tichetului nu este prezent, poate fi sancționata cu peste 13.000 de lei. Cu toate acestea, unii hotelieri risca si cumpara vouchere sub preț, dupa care le… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

