Românii tot mai interesați de călătorii către destinații îndepărtate In 2023, romanii planuiesc sa calatoreasca spre țari indepartate mai mult ca in ultimii ani. Conform datelor Kiwi.com, o companie de travel-tech, numarul de rezervari pentru zboruri pe distanțe lungi (peste 3000 de km) realizate pe platforma a crescut cu 49% fața de anul trecut, fiind de peste 2 ori mai mare ca in 2019 (creștere de 116%). Mulți romani au ales destinații mai insorite, deși nu toți. Cele mai populare destinații aflate la mare distanța sunt Spania (mai exact, insulele din Oceanul Atlantic), Statele Unite ale Americii, Canada, India, Thailanda, Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Pakistan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

